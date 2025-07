È stata incendiata questa mattina l'installazione nota come Balena  realizzata da Jacopo Allegrucci per la 24esima Esposizione internazionale della Triennale di Milano. La polizia di Stato è intervenuta sul posto questa mattina dopo una segnalazione arrivata alle 6 in via Alemagna, dove era stato notato un soggetto che aveva dato fuoco all'installazione. Il rogo è stato spento grazie all'intervento dei vigili del fuoco, anch'essi allertati: sul posto gli agenti della questura di Milano hanno fermato il presunto piromane, un cittadino straniero, probabilmente di origine egiziana. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti che potrebbero valutare l'arresto per incendio doloso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano allo sbando: egiziano brucia la Balena in Triennale