Tchatchoua Inter obiettivo per il dopo Dumfries sulla fascia | ma spunta la concorrenza dalla Serie A!

L’indiscrezione dalla Svizzera. Jackson Tchatchoua, terzino destro 23enne dell’ Hellas Verona, è finito nuovamente nel mirino del calciomercato Inter come possibile rinforzo per la fascia destra, qualora Denzel Dumfries dovesse salutare Milano. Secondo quanto riportato da Sky Sports Svizzera, i nerazzurri hanno ripreso a monitorare il giovane difensore, che aveva già attirato l’interesse del club nelle scorse settimane. Con la possibile partenza di Dumfries, sempre più vicina grazie alla clausola rescissoria da 25 milioni di euro, l’Inter sembra aver individuato in Tchatchoua un candidato ideale per rinforzare la fascia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tchatchoua Inter, obiettivo per il dopo Dumfries sulla fascia: ma spunta la concorrenza dalla Serie A!

