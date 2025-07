Lo sfogo di Olivia Rodrigo su Instagram | Non c’è nessun bambino in Israele Palestina e nel mondo che meriti di soffrire

Olivia Rodrigo si è esposta su conflitto tra Israele e Palestina su Instagram, dove ha condiviso un pensiero personale ed una richiesta verso i suoi 39 milioni di followers. Nelle stories la cantante ha scritto: "Non ci sono parole per descrivere lo strazio che provo assistendo alla devastazione che viene inflitta a persone innocenti in Palestina.. Madri, padri e bambini a Gaza stanno morendo di fame, sono disidratati e viene loro negato l'accesso alle cure mediche di base e agli aiuti umanitari.Non c'è nessun bambino in Israele, in Palestina o in qualsiasi altra parte del mondo che meriti di soffrire quello che stiamo vedendo sopportare a questi bambini.

| Olivia ha condiviso un link per le donazioni alla Palestina sulle Instagram Stories. ? Vai su X

