Mondiale per Club l’incredibile paradosso I cannonieri sono 4 ma nessuno di loro ha partecipato alla finale

Mondiale per Club, quattro giocatori si sono divisi la palma di capocannoniere della competizione, ma nessuno di loro è arrivato in finale Un paradosso che racconta la natura imprevedibile e crudele del calcio. Il nuovo Mondiale per Club, nella sua prima, sfarzosa edizione, si è concluso con il trionfo a sorpresa del Chelsea, ma ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, l’incredibile paradosso. I cannonieri sono 4, ma nessuno di loro ha partecipato alla finale

In questa notizia si parla di: mondiale - club - paradosso - sono

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - di Redazione Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSport.

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

#Mondiale2025 08-07-2025 Fluminense-Chelsea 0-2 Joao Pedro show: doppietta e scuse al "suo" Fluminense. Il Chelsea di Maresca in finale al Mondiale Due gol del brasiliano, cresciuto nel club di Rio. Finisce 2-0 per gli inglesi, che domenica si giocherann Vai su Facebook

Il paradosso del mercato non può incrinare le certezze dell'Inter con Calhanoglu; Ma quale evento globale, al Mondiale per club di Infantino vincono i ricchi; Mondiale per Club: dal Barca al Napoli, il paradosso delle big escluse.

Soldi, caldo e stanchezza: ecco il bilancio del Mondiale per club. Con avvertenza per il 2026 - Il torneo vinto dal Chelsea ha portato milioni di euro nelle casse dei club, ma non è tutto oro quel che luccica ... Riporta corrieredellosport.it

La Roma e le altre big escluse: il paradosso del Mondiale per Club - MSN - MONDIALE CLUB ROMA – Scatta oggi negli Stati Uniti la prima edizione del Mondiale per Club organizzato dalla Fifa. Scrive msn.com