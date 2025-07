Bus pieno di turisti passa col rosso schianto terribile | 11 persone coinvolte 4 bambini

Una serata che doveva concludersi con un volo e un saluto si è trasformata in un incubo per undici persone, tra cui quattro bambini, coinvolte in un violento incidente stradale a causa di un semaforo rosso bruciato. La collisione è avvenuta nella serata di ieri e ha avuto come protagonista un uomo di 79 anni alla guida di un van a nove posti, diretto verso l’aeroporto insieme a un gruppo di viaggiatori uruguaiani. A causa della mancata osservanza di un semaforo rosso, l’anziano ha provocato uno scontro con un’auto su cui viaggiavano due persone. Il bilancio dell’incidente, per fortuna, non parla di vittime, ma resta comunque pesante: undici i feriti totali, molti dei quali bambini tra i nove e i dodici anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: persone - rosso - coinvolte - bambini

Grave incidente tra uno scooter e un pedone: due persone in codice rosso - Un grave incidente è avvenuto, nel corso della serata di giovedì 1° maggio, in via Circondaria. Alle 20.

Controlli notturni a Cantù: un arresto per "codice rosso" e 72 persone identificate - Proseguono a Cantù i controlli notturni messi in campo dai carabinieri, con particolare attenzione al contrasto della delinquenza giovanile.

Drammatico frontale tra auto: un morto e due persone in ospedale, una in codice rosso - Drammatico incidente stradale in provincia di Verona nella tarda mattinata di sabato. Stando alle prime informazioni apprese, intorno alle ore 12, due auto si sarebbero scontrate frontalmente in via Trevenzuolo, nel Comune di Vigasio, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.

Incidente tra un pullman con 30 bambini in gita e un camion: morta donna; Drammatico scontro tra camion e pullman sulla Pedemontana: accompagnatrice morta sotto gli occhi dei bambini; Scontro tir-scuolabus a Lomazzo, 30 persone coinvolte: una maestra ha perso la vita.

Brucia il rosso e si scontra con un'auto, 11 feriti - L'incidente è avvenuto ieri sera a Würenlos, nel Canton Argovia. Secondo ticinonews.ch

Schianto in Provinciale. Tre auto coinvolte e sei persone ferite ... - MSN - è stata trasportata in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese. Lo riporta msn.com