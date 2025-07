Belén Rodriguez fuori dai palinsesti tv poi la foto in Rai | ecco cosa farà e da quando

Belen Rodriguez tornerà in Rai. La showgirl ha pubblicato una foto da Via Asiago, sede delle emittenti radiofoniche del Servizio Pubblico, ed è proprio lì che infatti inizierà una nuova avventura professionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rodriguez - belén - fuori - palinsesti

Belen Rodriguez e Angelo Galvano paparazzati insieme: ritorno di fiamma? - La showgirl argentina Belen Rodriguez e Angelo Galvano sono stati visti insieme: che ci sia aria di un ritorno di fiamma tra i due?

Belen Rodriguez ha subito un intervento, come sta e cosa è successo - Ecco come sta Belen Rodriguez dopo l'intervento L'articolo Belen Rodriguez ha subito un intervento, come sta e cosa è successo proviene da Novella 2000.

Belen e Cecilia Rodriguez, Il Gelo Continua: Il Segnale Che Fa Parlare Tutti! - Continua la crisi tra le sorelle Rodriguez. Ma c’è di più. Un gesto social scatena il gossip e riaccende i sospetti su un gelo familiare mai risolto.

Il nome Luna Marì, figlia di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, è diventato un marchio registrato. Sarà lei a detenerne i diritti. Vai su Facebook