Sinner e il ballo con la collega e campionessa Iga Swiatek | imbarazzo e sorrisi a Wimbledon – Il video

imbarazzo e timidezza a parte le tradizioni vanno rispettate. Così, a Wimbledon, Jannik Sinner si è concesso un ballo, dopo la vittoria del torneo di singolare, con la campionessa femminile, Iga Swiatek, anche lei al suo primo titolo all’All England Club, alla prima finale giocata. A new pairing uphold a Wimbledon tradition? Take it away, @igaswiatek and @janniksin . pic.twitter.comqrYBfL0Vkq — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2025 Il ballo in smoking. Rigorosamente in giacca e cravatta Sinner ha salutato il pubblico, dopo aver celebrato la vittoria su Carlos Alcaraz sull’iconica balconata. E la cena dopo la finale di Wimbledon si è chiusa con un ballo tra i due campioni. 🔗 Leggi su Open.online