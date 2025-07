Juve il mercato non può fermarsi | servono acquisti ma arriva un’altra cessione

Il club bianconero deve proseguire la sua opera di rafforzamento con acquisti in ogni reparto ma nel frattempo arriva un’altra cessione (Ansa Foto) – SerieAnews Una grande rivoluzione, almeno nelle intenzioni. Ma fin qui, sulla carta, la Juventus ha ufficializzato solo un acquisto: Jonathan David. L’attaccante canadese, arrivato dal Lille per rinforzare il reparto offensivo, rappresenta un colpo interessante ma di certo non basta. Igor Tudor, subentrato sulla panchina bianconera dopo l’esonero di Motta, ha chiesto rinforzi mirati in ogni zona del campo. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juve, il mercato non può fermarsi: servono acquisti ma arriva un’altra cessione

Il mercato dei cadetti, fra panchine e acquisti. Monza, tutto su Bianco. Arriva Sardo (2005) - Se in serie A è bastato un solo (non) movimento, ovvero la permanenza di Antonio Conte a Napoli per far scattare l’effetto domino, in serie B la corsa alla panchina è appena cominciata.

Calciomercato Napoli, arriva offerta dalla Juventus: in entrata Manna lavora a due acquisti da 90 milioni? - La SSC Napoli continua a lavorare per il mercato estivo. Il dirigente Giovanni Manna ha intenzione di regalare ad Antonio Conte almeno la metà degli acquisti in vista del ritiro a Dimaro il prossimo luglio e per questo sta lavorando in maniera insistente per sistemare anche l’attacco.

Carta Acquisti luglio 2025: quando arriva, importo e utilizzo consentito - La Carta Acquisti è un importante sussidio economico destinato a supportare le famiglie con bambini piccoli e le persone over 65 in condizioni di difficoltà economica.

TORO SU GIOVANNI BONFANTI, MA SOLO IN PRESTITO, TAMEZE AL COMO? Altra possibile cessione in casa Toro. Adrien Tameze piace molto al Como. Mister Cesc Fabregas è alla ricerca di un jolly incontrista in grado di farsi trovare pronto e portare fisi Vai su Facebook

Archie Brown ha spiegato perché ha scelto il Fenerbahçe e non il MIlan; Il tabellone del mercato invernale della Serie A 2024-25: acquisti, cessioni, ufficialità e tutte le operazioni; Calciomercato Napoli 2025/2026: acquisti, cessioni e trattative.

Inter, altra cessione: arriva un nuovo attaccante - Svolta possibile per quanto riguardano il futuro dell'Inter con la strategia di mercato che può portare a delle nuove mosse a sorpresa in vista dei prossimi anni ... Segnala calciomercato24.com

Dietrofront sulla cessione Inter: la trattativa non è finita - Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. passioneinter.com scrive