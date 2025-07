Pisa 14 luglio 2025 – Nei Dilettanti si è delineato il quadro delle societĂ pisane nelle varie categorie in attesa che le iscrizioni siano ratificate. Nella massima categoria regionale, l’ Eccellenza sono tre le compagini pisane: il Fratres Perignano ed il Cenaia che hanno mantenuto la categoria e la neopromossa San Giuliano, capace in due stagioni di realizzare una doppia promozione consecutiva dalla Prima Categoria all’Eccellenza. In Promozione l’Urbino Taccola di Uliveto Terme ed i Mobilieri Ponsacco dopo la clamorosa ed inattesa doppia retrocessione dalla Serie D alla Promozione in due stagioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: tre regine in Eccellenza