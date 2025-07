Inaugurati i nuovi trampolini per le Olimpiadi invernali 2026

Test superato per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo, in vista delle Olimpiadi invernali 2026. Stamattina gli azzurri con in testa la fiemmese Annika Sieff hanno infatti inaugurato i nuovi trampolini HS143 e HS109, di lunghezza rispettivamente 290 e 260 metri, rinnovati grazie agli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: trampolini - olimpiadi - invernali - inaugurati

Olimpiadi 2026, inaugurato il trampolino di Predazzo; I trampolini di Predazzo inaugurati con i primi salti con gli sci; Ouverture dei trampolini olimpici in Val di Fiemme: si vola verso Milano-Cortina 2026.

I trampolini di Predazzo inaugurati con i primi salti con gli sci - Fugatti: “Una giornata di orgoglio per il Trentino che si sta preparando al meglio per il 2026” ... giornaletrentino.it scrive

MIT * OLIMPIADI 2026: «INAUGURATO IL TRAMPOLINO DI PREDAZZO (TN), OPERA STRATEGICA PER I GIOCHI INVERNALI» - Atleti e atlete di salto e combinata nordica hanno testato per la prima volta il Trampolino di Predazzo, opera strategica per i Giochi invernali di ... Da agenziagiornalisticaopinione.it