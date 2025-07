L’Italia deve puntare ad accordi bilaterali per proteggere le sue eccellenze come moda e agroalimentare: Bruxelles non è in grado di trattare per noi. Non a caso Londra, grazie alla Brexit, è riuscita a ottenere un’intesa al 10% e tariffe speciali su auto e acciaio. 🔗 Leggi su Laverita.info

Ursula non può negoziare per noi. Sui dazi ci salviamo facendo da soli