Dazi Usa in vista Confartigianato | ’Italia e Unione Europea mantengano aperto il dialogo con Washington

Le lettere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con cui ha stabilito l'applicazione di eventuali dazi dal 1° agosto, dando peraltro spazio per trattative con la Ue, alimenta anche per le imprese cesenati esportatrici un clima di incertezza, anche se le aziende danno generalmente credito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Dazi Usa-Ue, tregua in vista: Trump proroga la scadenza dopo telefonata con Von Der Leyen - Dopo giorni di tensione commerciale, arriva una schiarita nei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti.

USA, giudici bocciano i dazi di Trump: “Illegali”, ma la Corte d’appello blocca lo stop. Battaglia giudiziaria in vista - Una corte federale dichiara illegittimi i dazi imposti da Trump con poteri d’emergenza, ma la Casa Bianca ottiene una sospensione in appello.

Il bilancio di Meloni dopo il G7: no all'Iran forza nucleare e soluzione in vista per i dazi - Dice che bisogna scongiurare l'ipotesi che l'Iran possa diventare una potenza nucleare, rappresentando così una minaccia non solo per Israele ma per l'intero Occidente; boccia l'idea - lanciata da Donald Trump - di affidare a Vladimir Putin un ruolo di mediatore nella crisi tra Israele e Iran; e sui dazi mostra un cauto ottimismo, sbilanciandosi sul fatto che una "soluzione si troverà ".

L'Ue vuole trattare con Trump, per ora niente rappresaglie. Volano i Bitcoin - Dazi: Francia, Ue prepari misure su servizi e anticoercizione; Dazi USA, rinvio al 1° agosto. Rischi per 17,9 mld € di export in settori MPI e i territori. Granelli: Prevalga linea dialogo Usa-Ue; Dazi, Orsini: «Mantenere calma, non possiamo compromettere mercati finanziari».

Dazi Usa al 30% per l'Ue, quali effetti sull'Italia? Dal vino ai mobili, dai gioielli ai farmaci: i settori più esposti. «Danni per 35 miliardi» - Con un post su Truth, Donald Trump ha pubblicato la lettera indirizzata alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, annunciando l’introduzione di nuovi dazi doganali del ... Lo riporta msn.com

Dazi al 30% dagli Stati Uniti, artigiani e agricoltori tremano: «Le nostre imprese sono a rischio» - «Prevalga la linea del dialogo anziché quella delle dure contromisure europee». Come scrive ilgazzettino.it