Roma bimba deve andare in una casa famiglia | l' appello del condominio di Monteverde per evitarlo

Erano riusciti gi√† una prima volta a prorogare il provvedimento, ma ora la piccola rischia di nuovo il trasferimento. Alla tutrice: "Stella non ha colpe, lasciatela continuare a vivere nella sua casa e tra i suoi affetti". Il tribunale si esprimer√† il 18 luglio sulla richiesta delle autorit√†. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Roma, "bimba deve andare in una casa famiglia": l'appello del condominio di Monteverde per evitarlo

Roma, bimba deve andare in una casa famiglia: l'appello del condominio di Monteverde per fermare le autorità; Bambina in una casa tra droga e rifiuti. Salvata dalla segnalazione sull'app YouPol; Bimba trovata in casa tra rifiuti e chili di droga: salvata da una segnalazione sull'app della polizia.

Roma, "bimba deve andare in una casa famiglia": l'appello del condominio di Monteverde per fermare le autorità - E a differenza sua, tutrice, siamo le persone che vedono tutti i giorni Stella". Si legge su msn.com

Sos condominio per bimba Monteverde, 'non vada in casa famiglia' - E a differenza sua, tutrice, siamo le persone che vedono tutti i giorni Stella". Secondo msn.com