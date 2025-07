Maltempo disagi all' aeroporto di Fiumicino per la forte pioggia

A causa del maltempo, alcuni voli che sarebbero dovuti atterrare all'aeroporto romano di Fiumicino sono stati dirottati su altri scali, in particolare verso Pisa, Cagliari, Napoli, Brindisi, Ancona, Bari e Bologna. Sono circa 16 i voli dirottati nel pomeriggio del 13 luglio. I velivoli, che avrebbero dovuto far base a Fiumicino, sono invece atterrati in altri scali, dove hanno fatto rifornimento in attesa di poter riprendere la tratta. Violenti temporali, grandinate e improvvisi abbassamenti delle temperature hanno colpito diverse regioni italiane del centro e del Nord. Nelle scorse ore una colata di detriti ha sommerso completamente la statale 51 di Alemagna che porta verso Cortina d'Ampezzo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, disagi all'aeroporto di Fiumicino per la forte pioggia

In questa notizia si parla di: fiumicino - maltempo - aeroporto - disagi

Maltempo su Fiumicino, già due voli deviati sull'aeroporto d'Abruzzo - Due voli deviati da Fiumicino all'aeroporto d'Abruzzo nel pomeriggio di domenica 13 luglio a causa dei temporali in corso sulla costa tirrenica.

Maltempo a Roma, chiuso l’aeroporto di Fiumicino: voli dirottati - Ore di caos e incertezza per centinaia di viaggiatori rimasti bloccati all’interno dell’ aeroporto di Fiumicino, dove la giornata di domenica si è trasformata in un lungo percorso a ostacoli tra ritardi, code e informazioni frammentarie.

Caos maltempo all'aeroporto di Fiumicino: ritardi e voli dirottati su altri scali - Disagi all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino a causa dei forti nubifragi che stanno colpendo il litorale romano.

Gennaro Gattuso è atterrato in aeroporto a Roma, è iniziata la sua avventura da Commissario Tecnico dell'Italia Ecco il video pubblico dal profilo... Vai su Facebook

Maltempo, disagi all’aeroporto di Fiumicino: deviati 16 voli per la forte pioggia; Caos maltempo all'aeroporto di Fiumicino: ritardi e voli dirottati su altri scali; Bomba d'acqua su Roma, aerei dirottati a Fiumicino e caos all'Olimpico per il concerto di Ultimo.

Ondata di maltempo, disagi a Fiumicino - Odissea dei passeggeri diretti a Roma da Olbia e sbarcati a Pescara ... Lo riporta rainews.it

Maltempo a Roma, voli dirottati e ritardi all'aeroporto di Fiumicino - Disagi all'aeroporto di Fiumicino per il forte nubifragio che si è abbattuto oggi domenica 13 luglio su Roma e nei dintorni della Capitale. Riporta msn.com