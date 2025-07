Segnaletica stradale per indicare le colonie feline ecco dove saranno piazzati i primi 33 cartelli

Riordinare la disciplina delle colonie feline presenti in città e tutelare gli interessi di tutte le parti in gioco. E' questa la ratio di un'azione avviata già da mesi dall'assessore comunale ai Diritti degli animali, Fabrizio Ferrandelli, che si concretizza adesso con l'emissione della prima. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

