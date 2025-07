Migranti in arrivo la nave Ocean Viking a Ravenna | a bordo sei minori non accompagnati

È previsto per il primo pomeriggio di mercoledì l'arrivo della nave Ocean Viking di Sos Mediterranee a Ravenna. Sabato mattina l'ong ha soccorso 16 migranti al largo delle coste libiche. Da quanto si apprende, a bordo della nave ci sarebbero sei minori non accompagnati. Tra le persone salvati ci. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: nave - migranti - arrivo - ocean

Nave di migranti sbarca ad Ancona: i minori saranno trasferiti in Abruzzo - Sbarco di migranti, nel pomeriggio di oggi, al porto di Ancona: 161 le persone a bordo della “Thebacklash” la più grande unità dedicata al salvataggio dei migranti in mare, nave della ong argentina Solidaire, intervenuta nei giorni scorsi in area Sar libica, come riporta AnconaToday.

Soccorsi dalla nave Humanity One: una madre con sette figli piccoli tra i 68 migranti sbarcati a La Spezia - La Spezia, 6 maggio 2025 – C’erano anche sedici minorenni non accompagnati e una madre con i sette figli piccoli tra i 68 migranti sbarcati ieri nel porto della Spezia.

Nave della ong Solidaire attesa a Ravenna, a bordo 67 migranti. Per il porto ravennate è il 19° sbarco - E' previsto per martedì mattina (6 maggio) l'arrivo al porto di Ravenna di 67 migranti in viaggio sulla nave della ong Solidaire.

Atteso nuovo sbarco di migranti: in arrivo la nave Aurora Sar È previsto per questa sera, intorno alle ore 21, l’arrivo al porto di Pozzallo della nave umanitaria Aurora Sar, con a bordo 52 migranti soccorsi in mare. Lo sbarco avverrà presso la banchina militare d Vai su Facebook

La nave Ocean Viking attesa ad Ancona con 36 migranti a bordo Vai su X

Migranti, in arrivo la nave Ocean Viking a Ravenna: a bordo sei minori non accompagnati; In arrivo a Ravenna la Ocean Viking con 16 migranti salvati nel mare di fronte alla Libia; Ravenna. Nuovo sbarco di migranti salvati dal Mediterraneo in arrivo: attesa la nave Ocean Viking con 16 persone a bordo.

Ravenna. Nuovo sbarco di migranti salvati dal Mediterraneo in arrivo: attesa la nave Ocean Viking con 16 persone a bordo - È in arrivo al porto di Ravenna un nuovo sbarco di persone migranti ripescate dalle acque del Mediterraneo centrale dagli operatori umanitari della nave ... Come scrive ravennanotizie.it

Migranti, l'arrivo della nave Ocean Viking al porto di Tolone, in ... - La nave Ocean Viking, con 230 migranti a bordo, è arrivata nel porto di Tolone, scortata da navi francesi e da un elicottero. repubblica.it scrive