Rischio incendi vietate per tutta l' estate le lanterne cinesi volanti | multe per i trasgressori

Fino al 30 settembre in tutto il territorio comunale di Ravenna, compreso l’arenile demaniale, è in vigore il divieto assoluto di impiego delle piccole mongolfiere alimentate da fiamma, cosiddette lanterne cinesi volanti o khom fai, con particolare riferimento allo svolgimento di intrattenimenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: cinesi - lanterne - volanti - rischio

Rischio incendi, vietate per tutta l'estate le lanterne cinesi volanti: multe per i trasgressori; Rischio incendi, a Villa d’Almè vietato l’uso delle lanterne cinesi per Capodanno; Lanterne cinesi volanti vietate fino al 30 settembre.

Ravenna, lanterne cinesi volanti vietate fino al 30 settembre - Fino al 30 settembre in tutto il territorio comunale di Ravenna, compreso l’arenile demaniale, è in vigore il divieto assoluto di impiego delle ... Lo riporta corriereromagna.it

Perché i ricercatori cinesi stanno trasformando le api in cyborg volanti - Un microchip impiantato nel cervello delle api permette di guidarne il volo, aprendo nuovi scenari militari e di sorveglianza, ma anche rischi etici e ... Da fanpage.it