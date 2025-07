Palermo capitan Brunori suona la carica | Inzaghi è molto determinato serve unità per il nostro sogno

Matteo Brunori suona la carica dal ritiro di Chatillon del Palermo: il capitano rosanero, in conferenza stampa, ha parlato del primo impatto con Pippo Inzaghi e ha manifestato ottimismo in vista della nuova stagione. "Le prime impressioni - ha esordito - sono super positive. Il mister ha portato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermo - brunori - suona - carica

Palermo-Frosinone, le probabili formazioni: scelte obbligate in difesa, tornano Brunori e Segre in avanti - “C’è poco da dire, conta il risultato, inutile parlare delle prestazioni perché veniamo giudicati in base ai risultati: abbiamo ottenuto tanti risultati negativi e dobbiamo riscattarci.

Palermo-Frosinone, le probabili formazioni: scelte obbligate in difesa, tornano Brunori e Segre in avanti - “C’è poco da dire, conta il risultato, inutile parlare delle prestazioni perché veniamo giudicati in base ai risultati: abbiamo ottenuto tanti risultati negativi e dobbiamo riscattarci.

Cesena-Palermo, le probabili formazioni: Dionisi cambia, Brunori e Segre verso la panchina - Riprendere il cammino interrotto in casa contro il Südtirol battendo una diretta concorrente per il piazzamento ai playoff: domani pomeriggio il Palermo sfiderà in trasferta il Cesena, in un match decisivo per la classifica.

Palermo, capitan Brunori suona la carica: Inzaghi è molto determinato, serve unità per il nostro sogno; Segre firma il rinnovo col Palermo e suona la carica: Voglio la Serie A con questa maglia; Palermo, senti Ceccaroni: Meritiamo più di quanto raccogliamo, dobbiamo crescere. Playoff nostro obiettivo.

Palermo, capitan Brunori suona la carica: "Inzaghi è molto determinato, serve unità per il nostro sogno" - Le parole del numero 9 in conferenza stampa: "Non posso dimenticare il mister in campo ai tempi del Milan: per me, essendo una punta, era un idolo. Si legge su palermotoday.it

Brunori suona la carica: «È tempo di rivalsa, con Inzaghi possiamo fare qualcosa di grande» - Parole d’affetto anche per il nuovo allenatore: «Da attaccante, Inzaghi era un mio idolo. Lo riporta ilovepalermocalcio.com