Terza fascia ATA | le graduatorie saranno rielaborate A Taranto scadenza controlli CIAD 10 agosto

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto ha diffuso una nota relativa alla gestione delle istanze per l’inserimento nella graduatoria di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 20242027. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scioglimento riserva CIAD terza fascia ATA: domande chiuse. Cosa succede ora? - Sul portale Istanze online si sono chiuse alle 20 del 12 maggio le domande per gli aspiranti ATA di terza fascia, ai fini dello scioglimento della riserva.

Scioglimento riserva CIAD terza fascia ATA, domande e modifiche entro il 9 maggio. GUIDA e TUTORIAL - Si ricorda la scadenza per l'inserimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) ai fini dello scioglimento della riserva nelle graduatorie di terza fascia ATA.

Graduatorie terza fascia ATA, al via le domande per sciogliere la riserva. Inserimento CIAD fino al 15 maggio. AVVISO - Pubblicato sul sito InPA l'avviso per sciogliere la riserva in graduatoria terza fascia ATA. Gli aspiranti devono dichiarare di aver conseguito la CIAD, certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, requisito necessario per rimanere in graduatoria e richiesto a tutti i profili ad eccezione del collaboratore scolastico.

