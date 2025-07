Udine | LILO & STITCH Martedì 15 luglio al cinema all’aperto

Torna domani martedì 15 luglio  sul grande schermo all’aperto del giardino Loris Fortuna di piazza I Maggio arriva LILO & STITCH, rivisitazione in live-action del classico d’animazione Disney  del 2002! Ambientato nelle splendide Isole Hawaii, il film racconta la storia di Lilo, una bambina solitaria e piena di fantasia che cerca disperatamente di trovare il proprio posto nel mondo. La sua vita cambia quando stringe un legame speciale con Stitch, un misterioso e bizzarro alieno. La proiezione avrĂ inizio alle 21.30 (appena fa buio) e la biglietteria aprirĂ alle 21.00. La prevendita online è invece attiva sul sito www. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Udine: LILO & STITCH Martedì 15 luglio al cinema all’aperto

In questa notizia si parla di: stitch - lilo - aperto - udine

Disney rivela il primo sguardo a Jumba di Lilo & Stitch - Il film live-action Disney Lilo & Stitch si appresta a dare il via all’estate in grande stile, e ora abbiamo il primo sguardo a uno dei protagonisti principali.

Lilo & Stitch debutta al primo posto al box office italiano - Lilo & Stitch, film rivisitazione in live-action del classico d’animazione Disney del 2002, dopo un solo giorno di programmazione ha raggiunto il primo posto al box office italiano con € 1.

Lilo & Stitch: il punteggio RT rende il remake di Disney tra i migliori cinque - l’andamento delle recensioni di “lilo & stitch” nel contesto dei remake disney in live-action. Il nuovo adattamento cinematografico di “Lilo & Stitch”, diretto da Dean Fleischer Camp, sta attirando l’attenzione non solo per la sua trama che rielabora il classico animato del 2002, ma anche per le valutazioni raccolte dal pubblico.

Shopper in tessuto abbinate alle scatole regalo che sogno! * * * * #artebene #giftcard #stationery #love #giocarta #udine #solocosebelle #flowers #happycolours Vai su Facebook

Udine: LILO & STITCH Martedì 15 luglio al cinema all’aperto; A Udine riparte il cinema all’aperto al giardino Loris Fortuna; Torna il cinema all'aperto del giardino Loris Fortuna: ecco gli appuntamenti al calar del sole.

Lilo & Stitch a Udine - MYmovies.it - Guida alla programmazione dei film in uscita nelle sale cinematografiche di provincia di Udine ... Si legge su mymovies.it

Udine: Cinema all’aperto nel Giardino Loris Fortuna - Come l’agente McClane di Bruce Willis, le tradizioni sono dure a morire. udine20.it scrive