Castelraimondo (Macerata) 14 luglio 2025 – Una 78enne è rimasta vittima di un incidente stradale, questa mattina poco prima delle 8. Lo scontro è avvenuto al passaggio a livello di Castelraimondo. Una coppia di anziani, a bordo di una Peugeot 108, stava procedendo da Matelica. Ma si sono scontrati con un furgone Fiat Ducato, condotto da un 29enne di Campobasso. Nell’impatto, ad avere la peggio è stata la pensionata, in auto accanto al marito. I soccorritori del 118, vedendo le sue condizioni, hanno allertato l’eliambulanza per portarla d’urgenza a Torrette, ma purtroppo la donna non ce l’ha fatta, e all’ospedale di Ancona non hanno potuto fare altro che dichiarare la sua morte per le gravi lesioni riportate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro frontale tra auto e furgone, morta un’anziana