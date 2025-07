Importante informazione per una buona fetta di lavoratori che potranno sorridere se impiegati in particolari mansioni. L’Italia è purtroppo caratterizzata da un tasso di disoccupazione che rimane una sfida significativa. Fino a pochi mesi fa il tasso di disoccupazione generale si attestava al 6,2%, mentre quello giovanile, pur scendendo leggermente, era ancora al 19,4%. Questo contesto di scarsità di opportunità lavorative alimenta la competizione e indebolisce il potere contrattuale dei lavoratori. Un altro fenomeno preoccupante è l’ampia diffusione del lavoro nero. Secondo l’Istat, l’economia non osservata ha raggiunto i 201,6 miliardi di euro, pari al 10,1% del PIL. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - “Pagami anche il tragitto casa-lavoro”: ufficiale, il CAPO deve rimborsarti il tempo speso per recarti in ‘loco’ I Guadagni anche stando seduto in auto