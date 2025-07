Jannik Sinner nel panico quando arriva Kate Middleton | cos' è successo

Bisogna saper vincere e bisogna saper perdere e Jannik Sinner, una volta aver sollevato al cielo di Londra la coppa di Wimbledon, primo italiano nella storia a farlo, ha subito pensato anche ai dettagli del protocollo dei vincitori. PerchĂ© si sa lui non vuole sbagliare nulla. Soprattutto ora che, dopo aver battuto Carlos Alcaraz, è entrato nella storia dello sport italiano. E, così come è preciso in campo, Sinner è stato certosino anche a racchette riposte, ha cioè preteso precisione a se stesso anche da campione di Wimbledon, perchĂ© in quel momento avrebbe dovuto essere premiato dalla principessa Kate Middleton, patrona ufficiale dell’AELTC (All England Lawn Tennis and Croquet Club). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

