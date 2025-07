Modifiche alla viabilità a Pisa per il transito di un veicolo speciale

Per consentire il transito di un veicolo speciale a Pisa, in senso contrario di marcia su via Garibaldi e il suo posizionamento in corrispondenza dell'ex chiesa di San Marco in Calcesana, sono previsti provvedimenti temporanei di viabilitĂ e sosta. Saranno operativi nella giornata di mercoledì 16. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: viabilitĂ - pisa - transito - veicolo

