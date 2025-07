Fuori dal Coro si sposta alla domenica Mario Giordano | Mi dispiace cambiare giorno un’altra volta

Fuori dal Coro si sposta ancora. Nella prossima stagione TV, l’approfondimento di Mario Giordano sarĂ costretto nuovamente a cambiare giorno. Il motivo? L’approdo su Rete4 di Tommaso Labate con Realpolitik che andrĂ ad accasarsi, con ogni probabilitĂ , nella prima serata del mercoledì, nelle ultime due edizioni presidiata dalla inchieste di Giordano che, quindi, si sposterĂ alla domenica. Fuori dal Coro non andrĂ piĂą in onda di mercoledì, ma non è stata affatto cancellata. Solo spostata di giorno: andrĂ in onda, quasi sicuramente, la domenica sera alla stessa ora. ha comunicato Mario Giordano sulle pagine de La VeritĂ , dove scrive, rispondendo alla mail di un lettore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Fuori dal Coro si sposta alla domenica. Mario Giordano: “Mi dispiace cambiare giorno un’altra volta”

Fuori dal coro, immigrati violenti: Giordano sopra l'8% - Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Fuori dal coro” / Rete 4) Mentre la problematica dell’immigrazione è diventata terreno di regolamento di conti fra magistratura e potere politico, gli italiani pagano il prezzo di un’accoglienza sregolata frutto di anni di permissivismo.

Fuori dal coro, Giordano è una furia: "I giudici hanno abolito il papà " - Di mamma ce n'è una sola? "Non più, lo dice niente meno che una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 68 del 2025, che dice proprio così: di mamma non ce n'è più una sola, di mamme ce ne sono due.

Intervista al giornalista e conduttore Mario Giordano: “Dynasty un libro scomodo ma non mi sento boicottato. Sono soddisfatto degli ascolti di Fuori dal coro e spero di continuare a farlo. Fedez? Preferivo quando mi insultava” - Mario Giordano sarà ospite della XIII Edizione di Passaggi Festival, in programma dal 25 al 29 giugno a Fano.

Tommaso Labate al posto di Mario Giordano, Bianca Berlinguer si prende un programma anche su Canale 5; Mario Giordano, scopri la carriera e le sanzioni disciplinari del conduttore di Fuori dal Coro: dallo scontro con Lilli Gruber alla sua voce acuta; Fuori dal coro, stasera in tv: le anticipazioni e gli argomenti.

