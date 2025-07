Sanità aretina | nasce il tavolo unico Comuni–Asl Nuovo metodo vecchie urgenze

Un cambio di metodo per ottenere risposte più rapide e concrete: è questa la richiesta forte e condivisa arrivata dai Comuni della zona aretina alla Direzione generale della Asl Toscana Sud Est. Addio agli incontri frammentati: da oggi si parla insieme, in un tavolo unico di confronto tra tutti i sindaci e il direttore Marco Torre. Una proposta accolta subito, tanto che il primo incontro si è già tenuto. Sul tavolo, da una parte segnali positivi come i lavori al San Donato e la collaborazione per la riqualificazione dell’area del Pionta; dall’altra, però, un elenco corposo di criticità che non può più essere rimandato. 🔗 Leggi su Lortica.it

