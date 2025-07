Durante i lavori di ristrutturazione scoprono una granata inglese della Seconda guerra mondiale inesplosa

Una granata inglese risalente alla Seconda guerra mondiale è stata rinvenuta nella mattinata di domenica 14 luglio 2025 a Rovello Porro, durante lavori di ristrutturazione in un edificio dismesso. Non lontano dal bancomat esploso Il ritrovamento è avvenuto a circa 100 metri di distanza dal. 🔗 Leggi su Quicomo.it

