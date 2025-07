Il presidente camerunese Paul Biya 92 anni si candida per un ottavo mandato

Il presidente camerunese Paul Biya, 92 anni, in carica dal 1982, ha annunciato il 13 luglio sul social network X che si candiderà per un ottavo mandato nelle elezioni presidenziali di ottobre. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il presidente camerunese Paul Biya, 92 anni, si candida per un ottavo mandato

#Camerun – Il presidente 92enne Paul #Biya, al potere dal 1982, si candida per un ottavo mandato di 7 anni alle elezioni presidenziali di ottobre. Se rieletto, salvo problemi di salute o crisi politiche, potrebbe restare al potere fino a quasi 100 anni. @ultimo Vai su X

MF.: Les fils du Grand nord Cameroun disent qu'ils vont courir avec celui qui viendra cette année leurs parler de BIYA ABONNEZ VOUS SUR MA PAGE ET SUIVEZ L'ACTUALITÉ ET LES VIDÉOS QUI VOUS PARLENT , L'ACTUALITÉ DES PRÉSIDENTIELLES Vai su Facebook

