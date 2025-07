Indiscrezione dalla Turchia | il Galatasaray interessato a un obiettivo del Napoli se salta Osimhen

Pareva che l’approdo di Victor Osimhen al Galatasaray fosse ormai solo questione di dettagli. Dopo la prima offerta del club turco rifiutata di 60 milioni, il rilancio a 75 nonostante la rateizzazione pareva dover essere sufficiente. Invece, a oggi, ancora non ci sono state chiusure o conferme definitive, per cui ci sarĂ ancora da attendere. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: galatasaray - osimhen - indiscrezione - turchia

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

Il #Galatasaray si avvicina a #Osimhen, ma sullo sfondo resta sempre vivo l’interesse della #Juve Come riportato da Sky Sport il club turco potrebbe presto presentare al Napoli un’offerta da 75 milioni pagabili in più rate Cosa fareste nei panni del nigeri Vai su Facebook

DALLA TURCHIA - Osimhen-Galatasaray, possibile violazione delle norme del fair play finanziario: la federazione potrebbe bloccare l'affare; CdS - Svolta Osimhen, ha comunicato la volontĂ di giocare ancora nel Galatasaray. Trattativa in corso con il Napoli che non fa sconti; Dalla Turchia: Osservatori del Napoli in tribuna per Az-Galatasaray, nel mirino un calciatore.

Osimhen-Galatasaray, riparte la corsa alle garanzie: il Napoli aspetta - Il club di De Laurentiis dovrà rispondere all’offerta dopo la verifica delle lettere di credito a copertura dei 75 milioni: la trattativa non si ferma ... Segnala msn.com

Ultim’ora, clamoroso Galatasaray: il club turco prova lo sgarro al Napoli - Clamorosa indiscrezione, il Galatasaray mette i bastoni fra le ruote al Napoli: i dettagli. Si legge su informazione.it