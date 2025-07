mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione

Orologi da collezione, sneaker limited edition e borse iconiche: oggetti esclusivi, a primo acchito autentici in ogni dettaglio, dietro cui si nascondono contraffazioni a regola d’arte, realizzate con una maestria tale da trarre in inganno anche i piĂą attenti fashion lover, per un giro d’affari. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Tecnologia physically based rendering ed etichette intelligenti contro la contraffazione; PBR Fashion: l’high-tech per combattere la contraffazione dei prodotti Made in Italy; Milano: We Will Design 2025 – Making Kin - Art Exhibition Design in Lombardia.

CosmoIAM, i progetti del Politecnico di Milano - Scuola del Design - Qui i lavori delle studentesse e gli studenti del Politecnico di Milano - Scrive cosmopolitan.com