Nucleare Iran dice di non avere una data per l' incontro con gli Usa

L'Iran non esclude un incontro con gli Stati Uniti per i colloqui sul programma nucleare iraniano, ma sottolinea che non è stata ancora fissata "alcuna data". Esmail Baghai, portavoce del ministero iraniano degli Affari Esteri, ha dichiarato: "Al momento, non è stata ancora fissata una data, un'ora o un luogo specifici per questo (incontro tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l'inviato statunitense Steve Witkoff). In risposta alla sua domanda sul coinvolgimento di più mediatori, desidero chiarire che non è così. Negli ultimi tre o quattro mesi, molti Paesi amici hanno cercato di usare la loro buona volontà per contribuire a risolvere la questione nucleare, e la nostra massima priorità è la revoca delle sanzioni oppressive".

Con la guerra a Gaza, il confronto tra Israele e Iran, e l’instabilità in Libano e Siria il rischio nucleare globale torna a crescere. Tra arsenali in espansione e trasparenza internazionale in calo, il possesso di armi nucleari modifica gli equilibri e le alleanze. Leggi Vai su Facebook

