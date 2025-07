Ti amo Kate | l’urlo dagli spalti di Wimbledon per la principessa E lei reagisce così – Video

Sta facendo il giro del web il video che riprende un singolare momento durante la premiazione di Wimbledon 2025. Poco prima che Kate Middleton premiasse Jannik Sinner, primo italiano a trionfare nel torneo inglese, la principessa ha ricevuto un complimento da uno spettatore. “ Ti amo Kate “, si è sentito urlare dagli spalti mentre la principessa si dirigeva al centro del campo. La dichiarazione d’amore ha suscitato le risate dei presenti e anche lei, vestita con un elegante abito blu, non ha nascosto un sorriso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ti amo Kate”: l’urlo dagli spalti di Wimbledon per la principessa. E lei reagisce così – Video

(Adnkronos) - Kate Middleton a Wimbledon 2025. La 'patrona reale', dello Slam londinese si è presentata oggi, sabato 12 luglio, sugli spalti del Centre Court in occasione della finale femminale tra la statunitense Amanda Anisimova e la polacca Iga Swiatek.

