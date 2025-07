Maxi operazione antidroga a Reggio Calabria 54 arresti | così arrivavano fiumi di cocaina dal Sudamerica

Maxi-operazione a Reggio Calabria: 54 arresti, 28 denunce e sequestri milionari contro due gruppi dediti al traffico internazionale di droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maxi operazione antidroga a Reggio Calabria, 54 arresti: così arrivavano fiumi di cocaina dal Sudamerica

Oltre 120 agenti della Polizia di Stato hanno preso parte a una maxi operazione antidroga che ha colpito duramente tre organizzazioni criminali attive tra Platì e Siderno, in provincia di Reggio Calabria, e nelle città di Milano, Spoleto, Pavia e Voghera. 17 pers Vai su Facebook

