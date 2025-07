Sydney Sweeney svela cosa ne sarà del suo personaggio di Cassi in Euphoria 3 promettendo colpi di scena sconvolgenti

Dice che proprio non se lo aspettava. Che mai avrebbe immaginato quella strada per Cassie, anche se. Sydney Sweeney non riesce ancora a credere a quello che ha letto nel copione di Euphoria 3. L’attrice, che nella serie cult interpreta un personaggio complesso e spesso al limite come quello di Cassie Howard, ha confessato di essere rimasta «decisamente scioccata» dall’evoluzione che attende il suo alter ego nei nuovi episodi. Durante un’intervista con Bustle, Sydney ha svelato alcuni dettagli su quello che ci aspetta. Promettendo colpi di scena che, a suo avviso, cambieranno il volto della serie tv. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Sydney Sweeney svela cosa ne sarĂ del suo personaggio di Cassi in "Euphoria 3", promettendo colpi di scena sconvolgenti

