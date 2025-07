Xhaka niente Italia | un club saudita in vantaggio – SI

Granit Xhaka rischia di non sbarcare mai in Italia. Come raccolto da Alfredo PedullĂ , il club saudita è in vantaggio sul centrocampista svizzero. NIENTE ITALIA – Il futuro di Granit Xhaka sembra ormai sempre piĂą lontano dall’Italia. A smentire le voci su un possibile approdo del centrocampista svizzero in Serie A è stato il giornalista Alfredo PedullĂ , che tramite il suo profilo ufficiale su X  ha fatto chiarezza sulla situazione. Queste le parole di PedullĂ : “Xhaka fuori dai radar italiani: il Milan mai ha offerto la cifra giusta, Juventus e Inter mai in corsa. Ora il Neom spinge e accelera, ha presentato un’offerta scritta. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Xhaka, niente Italia: un club saudita in vantaggio – SI

