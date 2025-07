Mistero a lì Castelli | la commedia segna il debutto Gruppo Teatro Tulime Villa Castelli

VILLA CASTELLI - Nel cuore della Puglia, a Villa Castelli, è nato il Gruppo Teatro Tulime Villa Castelli. Una nuova esperienza artistica e sociale che ha preso forma all'interno di Casa Tulime Villa Castelli, sede operativa dell’associazione nazionale Tulime Ets. Casa Tulime Villa Castelli è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

