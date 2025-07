Sassuolo nuova strategia sul mercato | sfoltire la rosa blindare i big e poi gli innesti

Nuova strategia nel calciomercato del Sassuolo: prima si sfoltisce la rosa, si bloccano i big – salvo offerte irrinunciabili – e poi si lavora sulle entrate Il Sassuolo cambia approccio sul mercato e lo fa con una strategia diversa rispetto al passato: niente corse ai colpi in entrata, ma attenzione a sfoltire l’organico e ad . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sassuolo, nuova strategia sul mercato: sfoltire la rosa, blindare i big e poi gli innesti

In questa notizia si parla di: sassuolo - strategia - mercato - rosa

GdS - L'Inter cambia strategia per Leoni, portare a termine l'operazione senza uscite. Una aggiunta, non una sostituzione. Il club ha la disponibilità finanziaria per affondare il colpo (30 milioni). Inoltre Bisseck è stato tolto dal mercato, partirebbe solo per una off Vai su Facebook

Il Sassuolo vuol fare cassa: ne taglia ben 4 dalla rosa. I nomi; Gubbio, ufficiale: Di Bitonto arriva in prestito dal Sassuolo; Moretto: “Il Sassuolo segue Giovanni Simeone del Napoli”.

Calciomercato Cagliari, sfida al Sassuolo per alcuni obiettivi dal Como: le ultime - Calciomercato Cagliari, anche il Sassuolo su alcuni obiettivi dei rossoblù provenienti dal Como: le ultime Il mercato si scalda e il Cagliari si trova ad affrontare una nuova, insidiosa concorrenza pe ... Riporta cagliarinews24.com

Sassuolo, contatti per Fadera del Como: il punto sul mercato - Anche il Sassuolo è su Fadera, esterno del Como: in lista per i neroverdi ci sono inoltre Sebulonsen e Buchana. Secondo gianlucadimarzio.com