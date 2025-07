Mille giorni di governo Meloni | poteva ricucire ferite profonde ha scelto il conflitto

Le opere pubbliche, spesso, raccontano meglio di qualunque altra cosa i limiti del nostro paese. Si aprono cantieri senza una vera programmazione, si tagliano nastri prima ancora c. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Mille giorni di governo Meloni: poteva ricucire ferite profonde, ha scelto il conflitto

In questa notizia si parla di: mille - giorni - governo - meloni

"In quattro giorni più di mille firme" - Simone Spina, del comitato Aria Nostra di Tavernelle, spiega a che punto stanno le interlocuzioni con il Comune riguardo al crematorio: "L’unica risposta che abbiamo avuto dal Comune ai nostri comunicati stampa, in un’intervista televisiva rilasciata dal sindaco Silvetti, è stata che siamo in pochi a protestare.

Mille giorni di guerra in Ucraina: 13.000 civili uccisi, centinaia di migliaia i militari morti - Oltre 1.000 giorni di conflitto russo-ucraino hanno necessariamente un bilancio pesante: si stimano circa 11 milioni di sfollati e centinaia di migliaia di vittime.

Rombo dei motori delle auto da drifting, bellezze e mille piadine divorate: in migliaia alla due giorni a Bora di Mercato Saraceno - Si chiude con la soddisfazione degli organizzatori la prima edizione del 'Festival dei Motori' a Bora di Mercato Saraceno: "Sfiorate le 4000 presenze nei due giorni di manifestazione", informano gli organizzatori.

GIORGIA, MA QUANTO CI COSTI? Giovedì 17 luglio saranno 1000 giorni del Governo Meloni. Mille giorni di promesse mancate, tasse aumentate, famiglie più povere. La Presidente del Consiglio continua a raccontare che va tutto bene. Ma la verità è che que Vai su X

Meloni supera Conte: è al governo da 989 giorni. Berlusconi ancora primo. Giorgia Meloni, con 989 giorni alla guida del governo, supera Giuseppe Conte nella classifica dei presidenti del Consiglio più longevi della Repubblica, e si avvicina a quota mille. Un Vai su Facebook

Più che cambiarla, Meloni ha scelto di non farsi scappare l’Italia; Mille e non più mille Meloni governa da tre anni, con il potere in cassaforte e le idee in soffitta; Mille giorni di Governo Meloni, è tempo di bilanci.

Mille giorni di governo Meloni: bene il rapporto con l'Ue, male il riflesso identitario - Bene su Europa e finanza pubblica, male su giustizia e vocazione maggioritaria mancata ... Si legge su ilfoglio.it

Mille giorni di Governo Meloni, è tempo di bilanci - Il Governo Meloni è il quarto più longevo della Repubblica ed è arrivato il momento di fare dei bilanci. Lo riporta businesspeople.it