Da Bei e Mediobanca 200 milioni di nuova finanza alle pmi

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Mediobanca hanno firmato un nuovo accordo da 100 milioni di euro volto a migliorare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese italiane, con una particolare attenzione alle microimprese, all' imprenditoria femminile e alle realtà attive nelle regioni di coesione. Si tratta del primo accordo in assoluto tra BEI e Mediobanca i cui fondi verranno principalmente intermediati dalla controllata Compass Banca, e si stima che il finanziamento BEI contribuisca a mobilitare fino a 200 milioni di euro di nuova finanza per l'economia reale. Del totale finanziato in favore delle PMI italiane, il 60% dei fondi sarà riservato a microimprese, ossia aziende con meno di 10 dipendenti, mentre il 20% sarà destinato a imprese a guidate da donne o a progetti che promuovono la parità di genere.

Mediobanca, 993 milioni di utile netto in 9 mesi - Nei primi 9 mesi dell'esercizio Mediobanca registrato 2.767,9 milioni di ricavi e 993,2 milioni di utile entrambi in rialzo del 5%.

Mediobanca respinge l’Ops di Mps: "Ostile, inadeguata e priva di valore industriale, dissinergie per 460 milioni di euro" - Il CdA boccia lo scambio proposto da Siena: sconto eccessivo, sinergie negative e rischio di squilibri tra soci; "Operazione opaca, pericolosa e penalizzante per gli azionisti" Prenderà il via lunedì 14 luglio l’Ops lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca.

Da Bei e Mediobanca 200 milioni di nuova finanza alle pmi - La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Mediobanca hanno firmato un nuovo accordo da 100 milioni di euro volto a migliorare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese italiane, con una particolare attenzione alle microimprese, all' imprenditoria femminile e alle realtà attive nelle regioni di coesione.

A borse chiuse, nel pomeriggio di lunedì 30 giugno Banca Mediolanum ha comunicato di aver venduto a investitori istituzionali - banche e fondi - il suo 3,5% di Mediobanca a un prezzo di 18,85 euro per azione, con uno sconto del 4,5% rispetto alla chiusura d Vai su Facebook

