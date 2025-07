turismo milano è la terza città più accessibile in europa per turisti con disabilità

“Disabilità non significa inabilità, significa semplicemente adattabilità”: questa citazione dello scrittore Chris Bradford invita a soffermarsi sulla possibilità che persone, città e paesi hanno di adattarsi. E questo concetto assume una valenza particolare in occasione della stagione turistica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: città - disabilità - turismo - milano

Disabilità: il bilancio del garante. Impegno per una città più inclusiva - È stata presentata in Consiglio comunale la relazione annuale del Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Pisa, Alessandro Di Ciolo, relativa alle attività svolte nel 2024, in collaborazione con istituzioni, enti e associazioni per favorire l’inclusione, l’accessibilità e il benessere delle persone con disabilità.

Barriere architettoniche a Palazzo di Città, manca accesso adeguato alle persone con disabilità: "Inaccettabile" - Su iniziativa del consigliere comunale Antonio De Sabato, la Commissione Politiche Sociali del Comune di Foggia ha acceso i riflettori su una criticità che da troppo tempo caratterizza la sede municipale: l’assenza di un accesso adeguato e pienamente fruibile per le persone con disabilità motorie.

Classifica delle 10 città più accessibili in Europa per turisti con disabilità - The famous Milan Cathedral (Duomo di Milano) and monument to Victor Emmanuel II on the Piazza del Duomo in Milan, Italy.

(Agen Food) - Milano, 09 lug. - “Disabilità non significa inabilità, significa semplicemente adattabilità”: questa citazione dello scrittore Chris Bradford invita a soffermarsi sulla possibilità che persone, città e paesi hanno di adattarsi. E questo concetto assume un Vai su Facebook

Milano, Firenze e Venezia nella top 5 europea delle città più accessibili; Turismo inclusivo, quali sono le 10 città più accessibili in Europa. L’Italia conquista 3 posizioni: Milano, Firenze e Venezia; Metro non accessibili per i disabili, la denuncia di Forza Italia: Milano non è una città per tutti.