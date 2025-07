È il giorno di Luka Modric al Milan. Il croato è arrivato alle 12.38 alla clinica milanese La Madonnina per sostenere le visite mediche. Una cinquantina i presenti, tra bambini in maglia Milan, fotografi e giornalisti. L'avventura del croato in rossonero comincia adesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Modric, che accoglienza! L'arrivo alla Madonnina tra i tifosi