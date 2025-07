Wimbledon 2025 | Sinner Swiatek e i casi doping Il Telegraph all’attacco

Non tutti riservano applausi per Jannik Sinner, fresco vincitore di Wimbledon 2025 contro Carlos Alcaraz. Il Telegraph, quotidiano inglese, lo ha definito “un campione compromesso ” facendo un chiaro riferimento alla squalifica per doping. Il tennista azzurro, n°1 del mondo, è stato sospeso dal 9 febbraio al 4 maggio 2025 dopo essere risultato positivo al clostebol, steroide anabolizzante proibito dall’agenzia mondiale antidoping. Il giornale britannico nell’editoriale ha elogiato il campione altoatesino ma senza risparmiare le critiche. Il suo trionfo all’All England Club non può “oscurare l’elefante che si trova dietro l’angolo: ovvero la domanda se Sinner, squalificato per tre mesi dopo essere risultato positivo due volte al clostebol, avrebbe dovuto competere oppure no”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025: Sinner, Swiatek e i casi doping. Il Telegraph all’attacco

