Gestione posteggi esterni del San Nicola e spazi per vendere gadget sportivi | due bandi del Comune

E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bari l’avviso per la concessione temporanea dei 21 posteggi dell’area esterna dello stadio San Nicola, in occasione delle partite della societĂ sportiva Calcio Bari Spa, per il campionato 20252026 della Lega Serie B. Inoltre, è stato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: posteggi - nicola - comune - gestione

Food truck all'esterno del San Nicola per i concerti estivi: dal Comune il bando per 21 posteggi - E' stato pubblicato sul sito del Comune di Bari l’avviso per la concessione temporanea di 21 posteggi, di cui due riservati ai merchandising ufficiali, nell’area esterna dello stadio San Nicola per l’esercizio del commercio su area pubblica, in favore di commercianti dotati di food truck durante.

Su proposta dell’Assessore Piero Ballerini ed a cura del servizio Area Vigilanza è stata redatta la proposta di deliberazione del Comune di Nettuno che aggiorna e diminuisce le tariffe del parcheggio nella zona A. Il Sindaco Nicola Burrini aveva annunciato la Vai su Facebook

Gestione posteggi esterni del San Nicola e spazi per vendere gadget sportivi: due bandi del Comune; Ecco come cambiano i parcheggi a Bari: scatta il piano straordinario tra Fiera del Levante e Stadio San Nicola; Fiera di San Nicola 2025: al via le domande per gli spazi espositivi.

Rapallo: gestione posteggi a pagamento, un’interrogazione - Premesso che in data 15/01/2025 è scaduto il contratto per la gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio del Comune di Rapallo; con determina dirigenziale n. Scrive levantenews.it

Rapallo: gestione posteggi a pagamento, un’interrogazione - MSN - Interrogazione: Affidamento in concessione del servizio di gestione aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento Premesso che in data 15/01/2025 è scaduto il contratto per la gestione dei ... Segnala msn.com