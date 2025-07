Sole greco pietra bianca e un bikini nero effetto vinile che grida chic attitude Michelle Hunziker prosegue la sua estate con un look audace e irresistibile

C artolina di stile dalla Grecia: Michelle Hunziker prosegue la sua estate al mare con una vacanza che è un concentrato di affetti e glamour. Al suo fianco le figlie Celeste e Sole, la figlia maggiore Aurora con il futuro marito Goffredo Cerza e il piccolo Cesare. Ma al centro della scena resta lei, icona pop che gioca con l’obiettivo tra bagliori di sole e ironia couture. In bikini nero lucido, posa tra pietra bianca, piscina e mood da diva consapevole. E intanto detta la linea: family, moda, libertĂ . Michelle Hunziker, maestra dello stile di vita sano. guarda le foto Michelle Hunziker, bikini nero effetto vinile per un look magnetico. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sole greco, pietra bianca e un bikini nero effetto vinile che grida chic attitude. Michelle Hunziker prosegue la sua estate con un look audace e irresistibile

