Declino demografico il tempo della distrazione è finito L’opinione di Bonanni

C’è un’Italia che non si vede nei titoli dei telegiornali, che non riempie le piazze nĂ© divide i social. Un’Italia che scompare piano, senza clamore, consumata da un’erosione costante e silenziosa: il declino demografico. Non è un’emergenza improvvisa, ma una lenta agonia. Dal 2014 il nostro Paese ha perso un milione e quattrocentomila abitanti. Se la tendenza non si inverte, saremo 58,6 milioni nel 2030, e 54,8 nel 2050. Ma il dato non riguarda solo le anagrafi: parla di economia, servizi, sicurezza sociale, ruolo geopolitico. Nel solo 2024 sono nati appena 370 mila bambini: un nuovo minimo storico, con un calo del 2,6% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Declino demografico, il tempo della distrazione è finito. L’opinione di Bonanni

In questa notizia si parla di: declino - demografico - tempo - distrazione

Piazza per la Vita a Roma: Allarme di Fontana: “Serve una svolta contro il declino demografico” - Alla Manifestazione per la Vita, Fontana lancia l’allarme demografico e difende il diritto alla vita.

Declino demografico in Italia: 2,9 milioni di lavoratori in meno entro il 2035 - Le proiezioni demografiche indicano che, entro i prossimi 10 anni, la popolazione in etĂ lavorativa in Italia calerĂ di 2.

Prato resiste al declino demografico. La ricetta Futura di Confartigianato:: "Lungimiranza e investimenti" - PRATO Prato resiste al declino demografico: è la penultima in Italia per calo della popolazione in età lavorativa.

Il declino demografico italiano mette a rischio il welfare.

Declino demografico, il tempo della distrazione è finito. L’opinione di Bonanni - C’è un’Italia che non si vede nei titoli dei telegiornali, che non riempie le piazze né divide i social. Da formiche.net

Il declino demografico italiano mette a rischio il welfare - ROMA (ITALPRESS) – C’è un tema che si aggrava ogni giorno e che nessuno osa affrontare davvero: il declino demografico italiano. Scrive italpress.com