Audero Juventus prima apertura del portiere al ritorno in bianconero | accetterebbe il ruolo di vice Di Gregorio Le novità

Audero Juventus, prima apertura del portiere al ritorno in bianconero: accetterebbe il ruolo di vice Di Gregorio. Tutte le novitĂ sul mercato. Con la probabile cessione di Mattia Perin, il calciomercato Juventus  ha giĂ individuato il successore ideale: si tratta di Emil Audero, portiere classe 1997 attualmente al Como. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il profilo dell’ex Sampdoria è quello preferito dai bianconeri per ricoprire il ruolo di vice Michele Di Gregorio, sia per motivazioni tecniche che per ragioni tecniche legate alle liste e allo spogliatoio. Audero ha dimostrato maturitĂ e affidabilitĂ nella scorsa stagione con la maglia del Como, collezionando diversi clean sheet e mostrando sicurezza tra i pali anche nei momenti di pressione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Audero Juventus, prima apertura del portiere al ritorno in bianconero: accetterebbe il ruolo di vice Di Gregorio. Le novitĂ

In questa notizia si parla di: portiere - audero - juventus - prima

Audero Juve, clamoroso: può essere lui il secondo portiere bianconero! Perin ha chiesto la cessione ma c’è concorrenza per l’estremo difensore del Como: lo scenario - di Redazione JuventusNews24 Audero Juve, clamoroso: può essere lui il secondo portiere bianconero: le mosse del club per gli estremi difensori.

Audero Juve, il portiere del Como ha detto sì al trasferimento a Torino! Per completare il ritorno in bianconero serve una cessione: ecco quale! - di Redazione JuventusNews24 Audero Juve, ci sono i presupposti per un ritorno in bianconero del portiere: tutto dipende da quella cessione.

Finisce il Mondiale per Club della Juventus, al termine di un percorso piuttosto mediocre, che l'ha vista vincere contro Al-Ain e Wac, ma perdere contro le due squadre europee incontrate City e Real. Ma questo è stato il mondiale di Di Gregorio! Il portiere ex M Vai su Facebook

Audero alla Juve: una presenza prima dell'addio dopo la finale di Cardiff; Alla scoperta di Emil Audero: 10 curiositĂ ; Juventus: con Audero alla Samp 41,2 milioni di plusvalenze in 20 giorni.

Audero Juventus, prima apertura del portiere al ritorno in bianconero: accetterebbe il ruolo di vice Di Gregorio. Le novità - Audero Juventus, prima apertura del portiere al ritorno in bianconero: accetterebbe il ruolo di vice Di Gregorio. Si legge su juventusnews24.com

Audero Juve, ci sono i presupposti per un ritorno in bianconero del portiere: tutto dipende da quella cessione - Audero Juve, ci sono i presupposti per un ritorno in bianconero del portiere: tutto dipende da quella cessione Il calciomercato Juventus continua a riservare novità, soprattutto sul fronte delle cessi ... Secondo juventusnews24.com