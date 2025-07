Durante WWE Evolution 2, Becky Lynch  ha difeso con successo il Women’s Intercontinental Championship, nonostante l’agguerrita concorrenza di Bayley  e dell’ex campionessa  Lyra Valkyria. Dopo l’incontro, Cathy Kelley ha raggiunto The Man nel backstage per un’intervista, nel corso della quale Becky ha riflettuto sulla vittoria e sul suo percorso contro ogni pronostico. “Le probabilitĂ sono sempre contro di me. Parliamo di dieci anni esatti oggi, credo sia proprio così, dieci anni esatti dal mio debutto nel main roster e tutti dubitavano di me. Tutti pensavano che fossi l’outsider, quella che sarebbe stata messa da parte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Becky Lynch: “Sono la migliore wrestler di tutti i tempi”