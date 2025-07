Sinner l’attacco dei giornali inglesi | Difficile celebrare campioni squalificati per doping

Stampa britannica a due facce dopo la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon. Se da un lato infatti il Guardian e il Times hanno elogiato il trionfo dell’azzurro e il suo riscatto dopo la sconfitta al Roland Garros, dall’altro non sono mancati duri attacchi da parte di alcuni tabloid. Ricordando ancora una volta il controverso caso Clostebol costato all’altoatesino tre mesi di sospensione per la positività al doping. Una vicenda già archiviata, che tuttavia sembra aver lasciato ancora strascichi nelle analisi e nei commenti di alcuni esperti e appassionati. Sinner, l’attacco del Telegraph anche a Swiatek: «Celebrarli è difficile». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sinner, l’attacco dei giornali inglesi: «Difficile celebrare campioni squalificati per doping»

In questa notizia si parla di: sinner - attacco - giornali - inglesi

Panatta elogia Musetti, qualcuno ci vede un attacco a Sinner. E lui chiarisce - (Adnkronos) – Adriano Panatta pazzo di Lorenzo Musetti. L'ex tennista azzurro, dopo la vittoria del toscano contro Alexander Zverev nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia, ha pubblicato oggi, giovedì 15 maggio, un tweet sul proprio profilo X ufficiale per congratularsi, a modo suo, con l'attuale numero nove del mondo, destinato a scalare ancora il […] L'articolo Panatta elogia Musetti, qualcuno ci vede un attacco a Sinner.

Panatta elogia Musetti, qualcuno ci vede un attacco a Sinner. E lui chiarisce - (Adnkronos) – Adriano Panatta pazzo di Lorenzo Musetti. L'ex tennista azzurro, dopo la vittoria del toscano contro Alexander Zverev nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia, ha pubblicato oggi, giovedì 15 maggio, un tweet sul proprio profilo X ufficiale per congratularsi, a modo suo, con l'attuale numero nove del mondo, destinato a scalare ancora il […]

Sinner in campo, Kyrgios appeso alla tastiera: la frustrazione dell’australiano monta sui social? Ecco l’ultimo livoroso attacco - prosegueNeanche il tempo di commentare e chiudere la settimana romana degli Internazionali, conclusasi come noto con la vittoria di Alcaraz su Sinner, che Nick Kyrgios torna a prodursi in dichiarazioni che definire inopportune è un eufemismo.

"#Sinner va affondato": Jannik sotto attacco in Inghilterra, l'articolo vergognoso che insulta il N°1 Vai su Facebook

Sinner, l'attacco dei giornali inglesi: «Celebrare campioni squalificati per doping è difficile. È stata la vittoria degli avvocati»; La stampa inglese insulta Sinner: La vittoria degli avvocati; Sinner, il primo maestro Mayr: «Lui si allenava mentre i suoi coetanei uscivano. Dalla gioventù non ha avuto n.

Sinner, l'attacco dei giornali inglesi: «Celebrare campioni squalificati per doping è difficile. È stata la vittoria degli avvocati» - Stampa britannica divisa dopo la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, primo italiano di sempre a trionfare allo Slam londinese. Da msn.com

La stampa inglese insulta Sinner: "La vittoria degli avvocati" - Non tutti i quotidiani britannici hanno esaltato la prestazione di Jannik Sinner al suo primo Wimbledon. Scrive msn.com