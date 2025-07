Mobilitazione per salvare il posto di lavoro al presidio arriva la Polizia Il sindacato Sudd Cobas | Continueremo lo sciopero ad oltranza

Continua lo sciopero dei lavoratori della Sofalegname, attivi nello stabilimento di Gruppo 8. Al presidio lunedì mattina è arrivata anche la Polizia per sgomberare il picchetto. Commenta a sindacalista del Sudd Cobas Sarah Caudiero: "Continueremo lo sciopero ad oltranza, sono giorni che chiediamo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Gruppo8, la polizia interviene allo sciopero. Il sindacato Sudd Cobas denuncia: “Tre feriti” - Forlì, 14 luglio 2025 – Momenti di tensione nella mattinata di lunedì in via Gramadora, davanti alla sede dell’azienda Gruppo8, dove da 11 giorni va avanti la protesta di quaranta dipendenti del settore del mobile imbottito.

