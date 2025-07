Strage dell’acqua a Gaza colpiti e uccisi bimbi in coda per bere Idf | Errore tecnico

Colpite le persone in fila per prendere l'acqua potabile al sito di distribuzione idrica nella zona centrale di Gaza. L’esercito israeliano ha spiegato che, a causa di un malfunzionamento, il missile ha colpito una zona lontana dall’obiettivo che era un membro della Jihad Islamica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gaza senza cibo né acqua: la carestia voluta da Israele - A Gaza non entrano cibo, acqua né medicinali da sessanta giorni. Mentre oltre due milioni di persone sono strette nella morsa della fame e della sete, più di tremila camion carichi di aiuti umanitari restano fermi ai valichi a causa del blocco imposto da Israele, senza poter raggiungere chi ne ha disperato bisogno.

Oltre 50.000 bambini sono morti o rimasti feriti dall’ottobre 2023. “Mancano acqua, cibo e medicinali”. I dati UNICEF sulla “guerra” a Gaza - La situazione per i minori nella Striscia di Gaza si aggrava ulteriormente dopo l'ultimo fine settimana.

Gaza senza medicine, cibo e acqua potabile: l’Oms e il rischio pandemia - Negli ultimi tempi la drammatica situazione in corso nella Striscia di Gaza da ormai oltre un anno è entrata al centro del dibattito non solo in Italia, ma a livello internazionale: l’intera popolazione di Gaza, composta da circa 2,1 milioni di persone, oltre agli attacchi da parte delle forze armate israeliane, è al centro di una crisi umanitaria senza precedenti.

“Bambini colpiti mentre aspettavano di ricevere cibo terapeutico. È un orrore nell’orrore.” Alessandro Migliorati, il nostro capo progetto a Gaza,... Vai su Facebook

Gaza, strage di bambini in fila per l'acqua; Fonti: Netanyahu pronto a compromessi per un accordo. Trump: Spero entro la prossima settimana - Media: Netanyahu boccia piano citta' umanitaria proposto da Katz; Gaza, strage di bambini in fila per l’acqua.

Strage dell’acqua a Gaza, colpiti e uccisi bimbi in coda per bere, Idf: “Errore tecnico” - Colpite le persone in fila per prendere l'acqua potabile al sito di distribuzione idrica nella zona centrale di Gaza ... fanpage.it scrive

Gaza, bambini uccisi mentre andavano a prendere l'acqua, 800 morti vicini ai centri di distribuzione del cibo: la strage infinita - Per l’Onu i morti sono più di 800 da quando è la Ghf a distribuire il cibo. Come scrive msn.com